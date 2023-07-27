Врач из Томска Сергей Чемерской предупредил, что гепатиты А, В, С, D и Е являются заразными. Он посоветовал россиянам соблюдать профилактические меры, чтобы не столкнуться с этим заболеванием.
Как отметил эксперт в беседе с Tomsk.mk.ru, вирусный гепатит можно подхватить во время контакта с больным пациентом. По словам врача, заразиться также можно из-за плохой воды, грязных рук и пищи. Речь идёт о фекально-оральном пути передачи гепатита, уточнил специалист.
Гепатиты В, С и D могут передаваться через кровь заболевшего, контакт с медицинскими или косметологическими инструментами.
В начале 2023 года сотрудники Росстата зарегистрировали рост случаев заражения сифилисом и острыми формами гепатитов среди российских граждан.
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