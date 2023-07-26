Найдена новая причина ускоренного старения

0:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии сделали новаторское открытие в области ускорения старения.

Фото: antiage-expert.com

Их исследование показывает, что контроль над хроническим воспалением может привести к более долгой и здоровой жизни, а также к разработке новых мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нейродегенерации мозга.

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