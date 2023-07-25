Хирург Гауэр объяснила, как нужно питаться до и после пластических операций

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Любовь Гауэр перечислила основные принципы питания для подготовки к пластической операции и в период восстановления.

Фото: Fotodom.ru

По её словам, за неделю до хирургического вмешательства нужно перестать употреблять алкогольные напитки. Она порекомендовала включить в меню блюда из нежирного мяса, фасоли и чечевицы. При этом врач добавила, что от хлебобулочных изделий лучше отказаться. Эксперт призвала сделать выбор в пользу фруктов, овощей и морепродуктов.

"За сутки до операции пациент должен исключить из меню слишком солёные или острые блюда, а также во избежание скачков давления отказаться от кофеина", — сказала Гауэр в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Специалист считает, что после операции можно употреблять те же продукты, которые были ранее добавлены в рацион для подготовки к хирургическому вмешательству. Помимо этого, она посоветовала есть больше ягод и пищи, богатой омегой-3.

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