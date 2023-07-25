Основной удар при употреблении алкоголя берёт на себя печень, которая начинает как-то его перерабатывать и разрушать. В результате образуются продукты распада (ацетальдегид, уксусная кислота и этанол), которые в два или три раза вреднее самого алкоголя. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своём Telegram-канале, пишет "Российская газета".
По словам специалиста, ту самую интоксикацию, от которой болит голова, вызывают именно они. А основное вещество, усугубляющее состояние после спиртного, — это ацетальдегид. Он образуется в печени из этанола и является особенно токсичным.
Попадая в клетки, ацетальдегид нарушает процесс обмена веществ и получение клеткой мозга энергии. Когда энергии у клетки не хватает, она погибает, объяснил доктор.
Он отметил, что кроме пива, весь алкоголь всасывается на выходе из желудка в двенадцатиперстной кишке и попадает сразу в печень и поджелудочную железу.
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