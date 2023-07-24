Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что может стать причиной сложности при попытках похудеть. Об этом сообщает Москва 24.
К увеличению веса, утверждает эксперт, может приводить гипотиреоз, который возникает при проблемах с щитовидной железой, когда она перестаёт выделять достаточное количество гормонов.
Кроме того, сложность при похудении возникает из-за нарушения микробного баланса в кишечнике. При дисбактериозе меняется механизм всасывания поступившей в организм пищи.
Также не последнюю роль в наборе килограммов может сыграть сильный затяжной стресс.
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