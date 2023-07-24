Врач-диетолог назвал причины, которые могут помешать похудеть

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что может стать причиной сложности при попытках похудеть. Об этом сообщает Москва 24.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

К увеличению веса, утверждает эксперт, может приводить гипотиреоз, который возникает при проблемах с щитовидной железой, когда она перестаёт выделять достаточное количество гормонов.

Кроме того, сложность при похудении возникает из-за нарушения микробного баланса в кишечнике. При дисбактериозе меняется механизм всасывания поступившей в организм пищи.

Также не последнюю роль в наборе килограммов может сыграть сильный затяжной стресс.

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