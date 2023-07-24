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В США нашли диету, снижающую риск смерти от любых причин на 25 процентов

1:49
Наука

Учёные Гарвардского университета обнаружили, что придерживание более экологичной диеты у людей снижает вероятность смерти в течение периода наблюдения более 30 лет на 25% по сравнению с теми, кто предпочитает обычное питание. Результаты представлены на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2023.

В США нашли диету, снижающую риск смерти от любых причин на 25 процентов
Фото: pixabay.com

Учёные разработали индекс PHDI для оценки полезности продукта и его экологичности, используя существующие исследования. Затем они использовали его для анализа питания более 100 тысяч жителей США на протяжении периода с 1986 по 2018 год. Важными аспектами влияния на окружающую среду были водопользование, землепользование, загрязнение различными веществами и выбросы парниковых газов.

В результате было выявлено, что люди, которые следовали диете с наивысшей суммой баллов по индексу PHDI, имели на 25% меньший риск умереть от любой причины. Кроме того, такая здоровая и экологичная диета снижала вероятность смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, от нейродегенеративных заболеваний — на 20% и от респираторных заболеваний — на 50%.

Учёные также выявили продукты, которые оказывали положительное влияние как на здоровье человека, так и на окружающую среду. Среди них были цельнозерновые продукты, фрукты, некрахмалистые овощи, орехи и ненасыщенные масла. Однако отмечено, что некоторые продукты могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека, такие как яйца и красное и переработанное мясо.

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Что такое палео диета? Зачем мы возвращаемся к рациону предков?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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