Нижегородцы-транссексуалы боятся делать операции по смене пола

Жители Нижнего Новгорода, имеющие диагноз "транссексуальность", опасаются делать операции по смене пола. Об этом рассказал сексолог Евгений Быстров в разговоре с newsnn.ru.

Фото: pixabay. com

Эксперт напомнил, что транссексуалов и трансгендеров в Нижнем Новгороде достаточно, однако они не считают, что им требуется помощь специалиста-психолога.

"Они не хотят верить, что их мировоззрение и самоощущение может измениться, и свой пол снова станет привлекательнее чужого. Потому что природа не просто так его дала. Часто считают, что помощь психологов им сейчас не нужна", — сказал Быстров.

Сексолог добавил, что и до кабинета психолога такие люди доходят нечасто, а уж на операцию по смене пола решаются вообще единицы из-за их высокой стоимости и боязни физического дискомфорта.

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