В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете операций по смене пола

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

В качестве исключения подобная операция разрешается тем, у кого были выявлены врожденные физиологические аномалии.

Законопроект также подразумевает запрет на государственную регистрацию смены пола без операции.

Автором законодательной инициативы стали около 400 народных избранников во главе с председателем ГД РФ Вячеславом Володиным.

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