Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.
В качестве исключения подобная операция разрешается тем, у кого были выявлены врожденные физиологические аномалии.
Законопроект также подразумевает запрет на государственную регистрацию смены пола без операции.
Автором законодательной инициативы стали около 400 народных избранников во главе с председателем ГД РФ Вячеславом Володиным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.