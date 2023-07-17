На территории Башкирии зафиксировали уже 65 случаев кори. По информации Роспотребнадзора, человек, заразившийся этим заболеванием, может передать инфекцию всем жителям подъезда.
При таком сценарии потребуется массовая вакцинация, передаёт mkset.ru. В пресс-службе мэрии Уфы напомнили о главных признаках заражения корью. Пациенты, как правило, жалуются на лихорадку, появляющуюся на 8-12 день заболевания, кашель, воспаление слизистой глаз, сыпь за ушами, на лице и теле.
Жителям Башкирии, которые обнаружили у себя вышеперечисленные симптомы, порекомендовали позвонить на горячую линию +7 (347) 229-98-98.
Ранее микробиолог Александр Гинцбург призвал россиян вакцинироваться от кори во избежание серьёзной вспышки заболевания. По его словам, один пациент в течение дня способен заразить корью до 20 человек. Он также предупредил, что взрослые чаще всего переносят инфекцию в тяжёлой форме.
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