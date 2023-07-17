Роспотребнадзор: в Башкирии зафиксирован рост заболеваемости корью

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На территории Башкирии зафиксировали уже 65 случаев кори. По информации Роспотребнадзора, человек, заразившийся этим заболеванием, может передать инфекцию всем жителям подъезда.

Фото: b-apteka.ru

При таком сценарии потребуется массовая вакцинация, передаёт mkset.ru. В пресс-службе мэрии Уфы напомнили о главных признаках заражения корью. Пациенты, как правило, жалуются на лихорадку, появляющуюся на 8-12 день заболевания, кашель, воспаление слизистой глаз, сыпь за ушами, на лице и теле.

Жителям Башкирии, которые обнаружили у себя вышеперечисленные симптомы, порекомендовали позвонить на горячую линию +7 (347) 229-98-98.

Ранее микробиолог Александр Гинцбург призвал россиян вакцинироваться от кори во избежание серьёзной вспышки заболевания. По его словам, один пациент в течение дня способен заразить корью до 20 человек. Он также предупредил, что взрослые чаще всего переносят инфекцию в тяжёлой форме.

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