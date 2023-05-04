Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян вакцинироваться от кори во избежание серьёзной вспышки заболевания.
По его словам, один пациент в течение дня способен заражать корью до 20 человек. Такой сценарий вероятен в больших и тесных коллективах, пояснил эксперт. Он считает, что во время пандемии COVID-19 многие граждане РФ забыли про национальный календарь прививок.
"Это может привести к весьма неприятным последствиям", — сказал Гинцбург в интервью Общественной Службе Новостей.
Специалист предупредил, что взрослые зачастую переносят корь в тяжёлой форме. Как подчеркнул эпидемиолог, заболевание нередко провоцирует опасные осложнения, например, иммунодефицит, сохраняющийся на протяжении пяти-шести месяцев.
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