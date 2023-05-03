Врач рассказала о самых ранних признаках заражения корью

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заместитель главного врача по эпидемиологической безопасности ГМА № 5 ГК "МЕДСИ" Ольга Нижегородцева сообщила, что корь — это сверхзаразное заболевание, которое окружающие получают от заболевшего человека в течение четырёх дней до того, как у него появилась характерная сыпь, и в течение четырёх последующих дней.

Фото: b-apteka.ru

Не заболеть корью после контакта с больным человеком практически невозможно, заверила медик.

"Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит в 100% случаев", — сказала Нижегородцева агентству "Прайм".

Если произошло заражение, у человека сразу повышается температура до 38 — 38,5 градусов, которая держится в течение 4-7 дней.

Также к первым признакам заражения корью относятся кашель, насморк, глаза заболевшего краснеют и начинают слезиться. Кроме того, на ранней стадии на внутренней поверхности щёк возникают мелкие белые пятна.

Сыпь появляется только через несколько дней после этих признаков. Чаще всего распространение сыпи по всему телу начинается с лица и шеи.

Врач напомнила, что наибольшую опасность корь представляет для маленьких детей от рождения до пяти лет. Также следует быть осторожными невакцинированным беременным и взрослым до 35 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

От кори может спасти только вакцинация