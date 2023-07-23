Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о вреде каш "минутка" и рекомендует альтернативу

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что каши "минутки" не являются полезными и могут способствовать набору лишнего веса.

Фото: gq.ru/

В этих кашах зерно подвергается промышленной обработке, что лишает его основных полезных свойств и питательных веществ. Кроме того, каши "минутки" содержат большое количество сахара.

Врач рекомендует предпочитать грубые овсяные хлопья. Их необязательно долго варить, можно залить их вечером водой или молоком. Овсянка помогает снизить уровень вредного холестерина, отметила специалист в своем Telegram-канале.

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