Диетолог Елена Соломатина назвала главные омолаживающие продукты

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина дала рекомендации о том, какие продукты следует включить в рацион, чтобы выглядеть моложе и свежее.

Фото: https://laser-estetimed.pl/

Овощи обязательно должны присутствовать на вашей тарелке. Фрукты также нужно есть, но не переедать, поскольку они содержат много фруктозы. Молодость продлевают также кисломолочные продукты:

кефир,

простокваша,

кумыс и другие.

"Сейчас также делается упор на продукты ферментации. Во многих местах, где живут долгожители, они употребляют ферментированные продукты. Мы в основном только квашеную капусту употребляем, моченые яблоки — редкость, и моченые ягоды — тоже", — рассказала Соломатина.

Не пренебрегайте животными продуктами, богатыми белком, так как они содержат коллаген, который обеспечивает прочность и эластичность нашей соединительной ткани.

Обязательно включайте в рацион продукты, богатые антиоксидантами: смородину, морковь, абрикосы, яблоки, цитрусовые, шиповник, семечки, орехи и квашеную капусту. Омега-3 жирные кислоты также влияют на внешность, поэтому рыбу следует употреблять два раза в неделю, а салаты можно заправлять льняным или оливковым маслом.

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