Eat This Not That! назвал самые вредные завтраки

Диетологи единогласно утверждают о необходимости плотного завтрака, чтобы зарядиться энергией на весь день. Однако некоторые продукты лучше исключить из утреннего рациона. Дело в том, что они содержат гораздо больше калорий, чем полезных веществ. Журнал Eat This Not That! назвал самые коварные завтраки, которые могут помешать вам сбросить ненужные сантиметры.

Овсянка помогает насытить организм клетчаткой и энергией на целый день. Однако это блюдо может быть коварным, если добавлять в него изюм, бананы, мед или сахар. Из-за сладких добавок овсянка становится богатой быстрыми углеводами, что приводит к ощущению насыщения только на несколько часов, быстрому набору веса и всплеску инсулина.

Яйца также могут быть коварным завтраком. Вареные яйца прекрасно подходят для утреннего приема пищи, но яичницу лучше исключить. Жареная пища является источником "плохого" холестерина, который может привести к засорению сосудов. Кроме того, при неправильной приготовке омлет может превратиться в настоящий фаст-фуд.

Булочки, печенье и круассаны — все это очень вкусно, но утренний прием таких продуктов оказывает сильное углеводное воздействие на организм из-за большого количества сахара и масла.

Любимые всеми хлопья с молоком также могут быть одной из причин увеличения талии, так как содержат большое количество добавленного сахара и рафинированных углеводов. Кроме того, в готовых сухих завтраках мало клетчатки и протеина, что затрудняет их питательность. Результатом частого употребления кукурузных хлопьев может быть набор лишних килограммов и повышенный уровень холестерина.

