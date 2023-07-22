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Eat This Not That! назвал самые вредные завтраки

1:50
Здоровье

Диетологи единогласно утверждают о необходимости плотного завтрака, чтобы зарядиться энергией на весь день. Однако некоторые продукты лучше исключить из утреннего рациона. Дело в том, что они содержат гораздо больше калорий, чем полезных веществ. Журнал Eat This Not That! назвал самые коварные завтраки, которые могут помешать вам сбросить ненужные сантиметры.

Eat This Not That! назвал самые вредные завтраки
Фото: pixabay.com

Овсянка помогает насытить организм клетчаткой и энергией на целый день. Однако это блюдо может быть коварным, если добавлять в него изюм, бананы, мед или сахар. Из-за сладких добавок овсянка становится богатой быстрыми углеводами, что приводит к ощущению насыщения только на несколько часов, быстрому набору веса и всплеску инсулина.

Яйца также могут быть коварным завтраком. Вареные яйца прекрасно подходят для утреннего приема пищи, но яичницу лучше исключить. Жареная пища является источником "плохого" холестерина, который может привести к засорению сосудов. Кроме того, при неправильной приготовке омлет может превратиться в настоящий фаст-фуд.

Булочки, печенье и круассаны — все это очень вкусно, но утренний прием таких продуктов оказывает сильное углеводное воздействие на организм из-за большого количества сахара и масла.

Любимые всеми хлопья с молоком также могут быть одной из причин увеличения талии, так как содержат большое количество добавленного сахара и рафинированных углеводов. Кроме того, в готовых сухих завтраках мало клетчатки и протеина, что затрудняет их питательность. Результатом частого употребления кукурузных хлопьев может быть набор лишних килограммов и повышенный уровень холестерина.

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Самые вредные завтраки. Что нельзя есть на завтрак? Каким должен быть полезный завтрак?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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