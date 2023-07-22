Названы три продукта, которые вы зря считаете вредными

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские эксперты Pravda.Ru назвали три продукта, которые в обществе считаются, якобы, вредными, однако они содержат массу пользы для организма.

Фото: vsluh.ru

Сливочное масло . Оно является источником витаминов D, A, E, C, B, а также кальция и аминокислот. Они способствуют улучшению состояния кожи, волос и зрения. Однако необходимо соблюдать норму — 10 грамм в день.

. Оно является источником витаминов D, A, E, C, B, а также кальция и аминокислот. Они способствуют улучшению состояния кожи, волос и зрения. Однако необходимо соблюдать норму — 10 грамм в день. Мороженое . Диетологи признали мороженое из натурального молока лучшим десертом. Оно содержит около 100 ценных веществ для организма. Оно успокаивает, нормализует сон и способствует выработке серотонина — гормона радости.

. Диетологи признали мороженое из натурального молока лучшим десертом. Оно содержит около 100 ценных веществ для организма. Оно успокаивает, нормализует сон и способствует выработке серотонина — гормона радости. Картофель — источник калия, магния, фосфора, клетчатки, витаминов С, РР и фолиевой кислоты. Углеводы картофеля благоприятно влияют на пищеварение и снижают уровень холестерина в крови.

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