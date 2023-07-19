Эндокринолог Лазуренко рассказала, почему репа замедляет старение

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко поделилась неожиданными пользами репы, которая способна замедлять процесс старения и бороться с онкологией.

Фото: Unsplash

"Репа является одним из немногих продуктов, который способен дарить активное и долголетнее здоровье. Кроме того, репа содержит глюкорафанин — вещество с противораковыми свойствами, которое защищает клетки от нежелательной гибели или мутации", — утверждает Лазуренко.

Однако врач предостерегает людей с проблемами желудочно-кишечного тракта от употребления сырой репы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

РЕПА творит чудеса. Чего мы не знаем о репе? Польза или вред для человека.