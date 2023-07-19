Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко поделилась неожиданными пользами репы, которая способна замедлять процесс старения и бороться с онкологией.
"Репа является одним из немногих продуктов, который способен дарить активное и долголетнее здоровье.
Кроме того, репа содержит глюкорафанин — вещество с противораковыми свойствами, которое защищает клетки от нежелательной гибели или мутации", — утверждает Лазуренко.
Однако врач предостерегает людей с проблемами желудочно-кишечного тракта от употребления сырой репы.
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