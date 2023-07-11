Врач-дерматолог рассказала, как предотвратить старение кожи

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как справиться с возрастными морщинами.

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Медик объяснила, что морщины появляются от избыточной мимики и от естественной мимики в местах естественных складок.

"Сухая обезвоженная кожа также будет являться благоприятным фактором для появления морщин. Избыточная инсоляция тоже влияет на появление морщин. Поэтому стараемся ограничивать мимические движения. Если этого не получается, используем ботулотоксин. Увлажняющие питательные крема используем и также активно пользуемся биоревитализацией, мезотерапией — такими средствами, которые также предотвращают появление морщин и способствуют лучшему состоянию кожи", — дала советы по уходу за кожей эксперт.

Егорова рассказала, какие факторы способствуют преждевременному старению кожи.

"Курение, нездоровый образ жизни, неправильный водный режим, проживание в жарком сухом климате, проживание в климате с избыточной инсоляцией", — перечислила врач негативные факторы.

Дерматолог порекомендовала вести здоровый образ жизни, высыпаться и придерживаться правильного водного режима.

"Не подставлять лицо открытым лучам солнца, пользоваться факторами защиты СПФ плюс 50. Регулярно посещать своего косметолога", — объяснила медик.

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