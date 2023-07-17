Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, что питание один раз в день может серьезно подорвать здоровье.
Доктор объясняет, что максимальное количество белка, которое может быть усвоено организмом из одного приема пищи, составляет около 30 граммов, что намного меньше, чем требуется ему ежедневно. В результате при недостатке белка у людей может наблюдаться атрофия мышц и даже более серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Врач подчеркнула, что таким образом невозможно добиться снижения веса, так как организм начнет процесс сохранения энергии и будет запасать жир для выживания. Такое ограничительное питание может привести к расстройству пищевого поведения, когда человек теряет способность контролировать свой рацион и его одолевает тяга к дополнительной пище.
Питание только один раз в день может иметь множество негативных последствий для здоровья в целом, включая риск развития ожирения и различных проблем с желудочно-кишечным трактом.
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