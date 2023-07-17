Врач-гастроэнтеролог Терехова рассказала, что будет с организмом, если питаться всего раз в день

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, что питание один раз в день может серьезно подорвать здоровье.

Фото: doctorpiter.ru

Доктор объясняет, что максимальное количество белка, которое может быть усвоено организмом из одного приема пищи, составляет около 30 граммов, что намного меньше, чем требуется ему ежедневно. В результате при недостатке белка у людей может наблюдаться атрофия мышц и даже более серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Врач подчеркнула, что таким образом невозможно добиться снижения веса, так как организм начнет процесс сохранения энергии и будет запасать жир для выживания. Такое ограничительное питание может привести к расстройству пищевого поведения, когда человек теряет способность контролировать свой рацион и его одолевает тяга к дополнительной пище.

Питание только один раз в день может иметь множество негативных последствий для здоровья в целом, включая риск развития ожирения и различных проблем с желудочно-кишечным трактом.

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