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Врач-гастроэнтеролог Терехова рассказала, что будет с организмом, если питаться всего раз в день

1:07
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, что питание один раз в день может серьезно подорвать здоровье.

Врач-гастроэнтеролог Терехова рассказала, что будет с организмом, если питаться всего раз в день
Фото: doctorpiter.ru

Доктор объясняет, что максимальное количество белка, которое может быть усвоено организмом из одного приема пищи, составляет около 30 граммов, что намного меньше, чем требуется ему ежедневно. В результате при недостатке белка у людей может наблюдаться атрофия мышц и даже более серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Врач подчеркнула, что таким образом невозможно добиться снижения веса, так как организм начнет процесс сохранения энергии и будет запасать жир для выживания. Такое ограничительное питание может привести к расстройству пищевого поведения, когда человек теряет способность контролировать свой рацион и его одолевает тяга к дополнительной пище.

Питание только один раз в день может иметь множество негативных последствий для здоровья в целом, включая риск развития ожирения и различных проблем с желудочно-кишечным трактом.

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Я ел Один Раз в День Целый Месяц: и Вот Что из Этого Вышло
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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