Терапевт Андреева назвала три чая, помогающие снижать давление и уровень холестерина в крови

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Ирина Андреева назвала три чая, которые помогают снижать давление и уровень холестерина в крови.

Специалист отмечает, что определённые виды чая способны улучшить состояние здоровья. В частности, речь идёт о снижении давления и уровня холестерина в крови. Об этом сообщает "МедикФорум".

В число таких горячих напитков входит чёрный чай. За счёт теарубигинов и теафлавинов в его составе чай помогает снижать кровное давление. Также при употреблении от трёх чашек чёрного чая в день можно снизить уровень холестерина в крови.

Употребление зелёного чая помогает снижать кровяное давление также.

В заключение эксперт отметила, что чай каркаде помогает не только снижать давление, но и предотвратить его повышение.

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