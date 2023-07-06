Невролог назвал две причины возникновения судорог

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог, врач, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему возникают судороги.

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Медик назвал две причины возникновения судорог.

"Как правило, если ноги сводит во время сна, когда человек спит, это связано с недостатком кальция. Бывает, что человек принимает какие-то препараты, например, применение слабительных средств, средств, улучшающих работу кишечника, препараты, которые выводят лишнее количество жидкости — мочегонные, и они, в том числе, выводят и кальций. Это часто бывает после приема каких-то препаратов, что это сопровождается именно ночью, у человека возникают судороги", — объяснил врач.

Орлов отметил, что у женщин судороги могут возникать из-за снижения количества эстрогенов, что тоже провоцирует снижение кальция в крови, что, в свою очередь, приводит к повышению возбудимости мышечных волокон.

"Вторая причина, если судороги возникают во время движения, называется "перемежающая хромота". И это возникает из-за недостатка кровоснабжения и от недостатка магния. Это две такие разновидности", — рассказал врач.

Невролог отметил, что важно выяснить, беспокоят ли человека судороги во время сна или в период бодростовавания.

"Как правило, мы спрашиваем на приёме, если судороги беспокоят во время сна, то чаще это связано с недостатком кальция. Если во времена движения судороги возникают, при нагрузке, связано с недостатком магния и с расстройством кровообращения, со спазмом артерий", — объяснил медик.

Орлов подчеркнул, что такие проявления являются патологией. Данные состояния, по его словам, нуждаются в анализе и коррекции.

"Если это ночные судороги, то назначают препараты кальция, если дневные при нагрузке, то препараты магния, если это проявление неврозов, проявление сосудистой дистонии, то тогда назначают препараты, действующие на вегетативную нервную систему", — рассказал невролог.

Ранее врач-невролог Игорь Орлов объяснил, почему немеют конечности во сне.

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Судороги в ногах: что делать. 3 средства, если сводит ноги по ночам