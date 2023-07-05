Врач-невролог рассказал, почему немеют конечности во сне

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог, врач, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах онемения конечностей.

Фото: https://diyetland.com/

Медик объяснил, что во время сна замедляется пульс и замедляется кровообращение, поэтому плохо кровоснабжаются особенно конечности — особенно пальцы рук, пальцы ног.

"Когда человек утром встаёт, ещё бывает такое состояние "синдром утренней скорости". Да, он чувствует онемение во всём теле и, в частности, в конечностях. И для того чтобы это преодолеть, ему нужно сделать несколько движений. И это проходит", — рассказал Орлов.

Невролог рассказал и о синдроме позиционного сдавливания.

"Это когда человек очень крепко спит, например, и в определённом положении он подкладывает руку под голову — происходит сдавливание сосудов и когда человек просыпается, оказывается, что рука полностью онемела и теряется чувствительность и подвижность. Приходится в таком состоянии обращаться к врачу. Это бывает, когда человек очень крепко спит", — объяснил врач.

Ранее невролог Игорь Орлов рассказал о пользе лечения с помощью капельниц.

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Почему немеют руки и ноги во время сна?