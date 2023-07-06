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Ранние дыни покупать нужно осторожно из-за риска отравления

1:31
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Кашух отметила, на что надо обратить внимание при выборе дынь.

Ранние дыни покупать нужно осторожно из-за риска отравления
Фото: Fotodom.ru

По её словам, покупка раннего плода может обернуться пищевым отравлением.

"Сезон дынь в России начинается с конца июля-начала августа и длится до сентября. Если купить фрукт раньше, он может оказаться незрелым, невкусным и даже вредным. Так недозрелая дыня способна спровоцировать расстройство пищеварительной системы и стать причиной отравления", — цитирует "Газета.ру" эксперта.

Но отравиться можно и зрелой дыней, если она хранилась ненадлежаще. И покупать их надо в супермаркетах, в крайнем случае — на больших рынках. Тут важно знать особенности, которыми зрелая дыня отличается от недозрелой и перезрелой. Прежде всего — аромат: недозрелый плод его практически не имеет. А зрелая дыня приятно пахнет, и её хвостик сухой.

Также кожа зрелой дыни упругая, но податливая — она чуть проминается при нажатии. 

Выбирая плод, надо учитывать сезон, регион и условия хранения. Если он находился на солнце, он перегревается и портится быстрее, плюс теряет вкусовые качества. Поэтому нужно выбирать дыни, находящиеся в тени. Также плоды могут подгнивать из-за недостатка вентиляции, когда лежат на земле, подытожила Кашух.

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Как выбрать спелую и сочную дыню
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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