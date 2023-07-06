Врач РФ Головкова посоветовала ежедневно есть пять порций овощей и фруктов, чтобы избежать инфаркта

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что необходимо включить в свой рацион, чтобы поддержать сердце в здоровом состоянии, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Фото: pixabay.com

Ежедневно необходимо употреблять пять порций овощей и фруктов (500 гр). Клетчатка, содержащаяся в них, впитывает и выводит из организма те самые жиры, которые откладываются на стенках сосудов, сужая их. Тем самым можно помочь снизить риски возникновения инфаркта миокарда и инсульта.

Следующим пунктом специалист назвала жирную рыбу. Это может быть как морская, так и бюджетная сельдь или скумбрия. Многие не хотят готовить рыбу дома из-за запаха. В таких случаях Головкова рекомендует заменить свежий продукт на консервированный, но обязательно в собственном соку, пишет "Комсомольская правда".

Также рекомендуется включить в свой ежедневный рацион орехи и растительные масла (30-40 гр в день), цельнозерновой хлеб и крупы (рис, гречка, полба), нежирное мясо, бобовые, ягоды и сухофрукты.

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