Жаркая погода представляет серьёзную опасность для детского здоровья из-за неразвитой терморегуляции, предупредил тюменский врач Антон Терехин.
По его словам, родители обязательно должны обеспечить ребёнка бутылкой с водой, отправляя на прогулку. Кроме того, специалист порекомендовал заранее позаботиться об одежде для малыша. Он считает, что нужно делать выбор в пользу свободных комбинезонов-песочников, при создании которых использовались дышащие ткани.
Кроме того, Терехин призвал постоянно наблюдать за детьми на улице, чтобы вовремя помочь им при солнечном ударе.
"Правила первой помощи классические: тень, питьё и охлаждение тела влажными компрессами", — отметил доктор в беседе с nashgorod.ru.
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