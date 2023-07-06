Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лену и Толика Полено не позвали для участия в перезапуске сериала "Счастливые вместе"
Михайлов: отсутствие единых знаний о военной технике у солдат ВСУ приводит к проблемам
Климатолог Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству
Учёные бьют тревогу: глобальное потепление грозит Земле неурожаем
Pakistan Observer: 30-летний пакистанец скончался после заражения поедающей мозг амёбой
Трамп полагает, что обнаруженный в Белом доме кокаин предназначался Байдену или его сыну
Врач Чернышова из РФ назвала болезни, при которых опасно есть жареную курицу
BioRxiv: учёные открыли секрет качественного секса
Зеленский заявил, что уговаривал США и Европу начать контрнаступление ВСУ раньше

Врач Терехин рассказал, как уберечь детей от теплового удара

0:58
Здоровье

Жаркая погода представляет серьёзную опасность для детского здоровья из-за неразвитой терморегуляции, предупредил тюменский врач Антон Терехин.

Врач Терехин рассказал, как уберечь детей от теплового удара
Фото: berks.ankle-biters.co.uk

По его словам, родители обязательно должны обеспечить ребёнка бутылкой с водой, отправляя на прогулку. Кроме того, специалист порекомендовал заранее позаботиться об одежде для малыша. Он считает, что нужно делать выбор в пользу свободных комбинезонов-песочников, при создании которых использовались дышащие ткани.

Кроме того, Терехин призвал постоянно наблюдать за детьми на улице, чтобы вовремя помочь им при солнечном ударе.

"Правила первой помощи классические: тень, питьё и охлаждение тела влажными компрессами", — отметил доктор в беседе с nashgorod.ru.

Ранее дерматолог Александра Филёва посоветовала защищать волосы от ультрафиолетового излучения во избежание разрушения белковых структур.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Врач Александр Лукашев назвал мясо медведя самым опасным для здоровья человека
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
"Берховку придётся оставить без боя": Басурин описал ситуацию под Артёмовском
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
На пляже в Анапе остались только стоячие места
Пойдут, откуда не ждали: ВС Украины выбрали новую цель
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Последние материалы
Лену и Толика Полено не позвали для участия в перезапуске сериала "Счастливые вместе"
Михайлов: отсутствие единых знаний о военной технике у солдат ВСУ приводит к проблемам
Что обязательно нужно знать при поездке в Токио
Врач Терехин рассказал, как уберечь детей от теплового удара
Климатолог Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству
Учёные бьют тревогу: глобальное потепление грозит Земле неурожаем
Pakistan Observer: 30-летний пакистанец скончался после заражения поедающей мозг амёбой
Трамп полагает, что обнаруженный в Белом доме кокаин предназначался Байдену или его сыну
9 очень неприхотливых и живучих растений для дома
Врач Чернышова из РФ назвала болезни, при которых опасно есть жареную курицу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников