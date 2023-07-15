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Нарколог Сиволап: какие вина самые вредные

1:13
Здоровье

Юрий Сиволап, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов,дал важный совет — употреблять вина только в том случае, если вы абсолютно уверены в их поставщике.

Нарколог Сиволап: какие вина самые вредные
Фото: pixabay.com

По его словам, при выборе домашнего вина, подаваемого в ресторанах, следует проявлять осторожность. Происхождение таких напитков часто неизвестно, поэтому невозможно гарантировать качество или безопасность их ингредиентов. Употребление таких вин может представлять большой риск для здоровья человека, вплоть до интоксикации, так как они могут содержать токсичные химикаты или другие вредные вещества.

При покупке домашнего вина необходимо соблюдать особую осторожность. Важно знать источник продукта и изучить его происхождение, прежде чем совершить покупку, поскольку оно может быть невероятно опасным.

Сиволап предложил разбавлять алкогольный напиток водой, чтобы уменьшить потенциальное негативное воздействие на организм. Этот метод был признан эффективным для минимизации риска похмелья без ущерба для вкуса вина.

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Рейтинг алкоголя по вредности. Самые вредные алкогольные напитки. Есть ли польза от алкоголя
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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