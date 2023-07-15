Сахарный диабет: морковь помогает справиться с недугом

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об уникальных свойствах моркови для людей, страдающих сахарным диабетом. Она особенно ценна тем, что быстро доставляет ощущение сытости и снижает гликемический индекс.

Фото: pixabay.com

"Этот продукт богат пищевыми волокнами. Если мы употребляем морковь вместе с другими продуктами, общий гликемический индекс снижается, даже если это рис, белый хлеб или картофель", — подчеркнул специалист.

Он рекомендует ежедневно потреблять не менее 100 граммов моркови, особенно если она приготовлена вареной или тушеной. Кроме того, регулярное употребление моркови помогает предотвратить развитие сахарного диабета.

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1 морковка в день - профилактика рака и не только. Польза моркови🥕