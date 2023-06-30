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Врач Галлямова: многие методы решения проблем перешли из косметологии в дерматологию

1:09
Здоровье

Дерматолог Юлия Галлямова в беседе с Pravda.Ru заявила, что такие косметические процедуры, как лазерное удаление, химический пилинг или инъекции ботокса могут помочь при лечении части кожных или волосистых заболеваний.

"Уже появляются научные исследования, согласно которым некоторые косметологические процедуры могут положительно влиять на лечение заболеваний. Они могут быть использованы как дополнение. Например, плазмотерапия, кстати, очень популярна при омоложении", — отметила эксперт.

По её словам, плазмотерапия применяется для лечения многих заболеваний волос и волосистой части головы. Уже есть публикации, доказывающие эффективность лечения псориаза, добавила врач.

"Фотодинамическая терапия раньше использовалась в качестве омоложения, выравнивания пигментации. Сейчас же такой метод широко применяется для лечения заболевания розацеа, грибков ногтей. В последнем случае помогает и лазер. Многие методы перешли из косметологии в дерматологию", — заключила собеседница издания.

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Бесполезная и ВРЕДНАЯ косметология 2023. Разоблачаем популярные процедуры.
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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