Крапива в косметологии: как использовать сорняк для ухода за кожей и волосами

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крапива — это не только полезное растение для здоровья, но и отличный ингредиент для ухода за кожей и волосами. Её богатый состав питательных веществ и антиоксидантов делает её прекрасным выбором для использования в косметических процедурах.

Фото: smb.ibsrv. net/imageresizer/image/article_manager/1200x1200/172210/319938/heroimage0.534350001630513317.jpg

Использование крапивы в косметологии

Маска для лица

Крапива может быть использована для приготовления маски для лица, которая поможет очистить и увлажнить кожу. Для этого нужно измельчить свежие листья крапивы и смешать их с натуральными ингредиентами, такими как мёд или йогурт. Нанесите полученную смесь на лицо и оставьте на 15-20 минут, затем смойте теплой водой. Эта маска поможет освежить кожу, устранить воспаления и придать ей здоровый и сияющий вид.

Шампунь для волос

Крапива может быть использована в качестве ингредиента в домашнем шампуне для укрепления волос и улучшения их роста. Для приготовления шампуня залейте кипятком свежие или сушёные листья крапивы и дайте им настояться в течение нескольких часов. Затем используйте этот настой для мытья волос.

Массируйте кожу головы и волосы шампунем из крапивы, а затем смойте т`плой водой. Крапива поможет укрепить волосы, сделать их более блестящими и уменьшить выпадение.

Крем для тела

Крапива также может быть использована для приготовления крема для тела, который поможет увлажнить и смягчить кожу. Для этого смешайте измельчённые свежие листья крапивы с натуральными маслами, такими как оливковое или кокосовое.

Нанесите полученный крем на кожу после душа или ванны и массируйте до полного впитывания. Крапива питает и увлажняет кожу, придавая ей здоровый и привлекательный вид.

Обёртывание с использованием крапивы

Крапива может быть использована для проведения обёртываний, которые помогут:

улучшить состояние кожи,

уменьшить целлюлит,

стимулировать кровообращение.

Для этого приготовьте настой из свежих или сушёных листьев крапивы, залейте кипятком и дайте настояться. Затем смешайте настой с глиной или морской солью до получения пастообразной консистенции.

Нанесите смесь на проблемные участки кожи, оберните плёнкой и оставьте на 20-30 минут. После этого смойте тёплой водой. Такое обёртывание поможет улучшить текстуру кожи, снизить воспаления и сделать её более упругой.

Освежающий тоник для лица

Крапива может быть использована для приготовления освежающего тоника для лица. Для этого залейте свежие листья крапивы кипятком и дайте настояться. Затем процедите настой и добавьте несколько капель эфирного масла, например, лаванды или розмарина.

Перелейте полученный тоник в пульверизатор и распыляйте на лицо в течение дня для освежения и увлажнения кожи. Тоник с крапивой сбалансирует pH-уровень кожи, сузит поры и придаст ей здоровый вид.