Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Крапива в косметологии: как использовать сорняк для ухода за кожей и волосами

3:10
Садоводство

Крапива — это не только полезное растение для здоровья, но и отличный ингредиент для ухода за кожей и волосами. Её богатый состав питательных веществ и антиоксидантов делает её прекрасным выбором для использования в косметических процедурах. 

Крапива в косметологии: как использовать сорняк для ухода за кожей и волосами
Фото: smb.ibsrv. net/imageresizer/image/article_manager/1200x1200/172210/319938/heroimage0.534350001630513317.jpg

Использование крапивы в косметологии

Маска для лица

Крапива может быть использована для приготовления маски для лица, которая поможет очистить и увлажнить кожу. Для этого нужно измельчить свежие листья крапивы и смешать их с натуральными ингредиентами, такими как мёд или йогурт. Нанесите полученную смесь на лицо и оставьте на 15-20 минут, затем смойте теплой водой. Эта маска поможет освежить кожу, устранить воспаления и придать ей здоровый и сияющий вид.

Шампунь для волос

Крапива может быть использована в качестве ингредиента в домашнем шампуне для укрепления волос и улучшения их роста. Для приготовления шампуня залейте кипятком свежие или сушёные листья крапивы и дайте им настояться в течение нескольких часов. Затем используйте этот настой для мытья волос.

Массируйте кожу головы и волосы шампунем из крапивы, а затем смойте т`плой водой. Крапива поможет укрепить волосы, сделать их более блестящими и уменьшить выпадение.

Крем для тела

Крапива также может быть использована для приготовления крема для тела, который поможет увлажнить и смягчить кожу. Для этого смешайте измельчённые свежие листья крапивы с натуральными маслами, такими как оливковое или кокосовое.

Нанесите полученный крем на кожу после душа или ванны и массируйте до полного впитывания. Крапива питает и увлажняет кожу, придавая ей здоровый и привлекательный вид.

Обёртывание с использованием крапивы

Крапива может быть использована для проведения обёртываний, которые помогут:

  • улучшить состояние кожи,
  • уменьшить целлюлит,
  • стимулировать кровообращение.

Для этого приготовьте настой из свежих или сушёных листьев крапивы, залейте кипятком и дайте настояться. Затем смешайте настой с глиной или морской солью до получения пастообразной консистенции.

Нанесите смесь на проблемные участки кожи, оберните плёнкой и оставьте на 20-30 минут. После этого смойте тёплой водой. Такое обёртывание поможет улучшить текстуру кожи, снизить воспаления и сделать её более упругой.

Освежающий тоник для лица

Крапива может быть использована для приготовления освежающего тоника для лица. Для этого залейте свежие листья крапивы кипятком и дайте настояться. Затем процедите настой и добавьте несколько капель эфирного масла, например, лаванды или розмарина.

Перелейте полученный тоник в пульверизатор и распыляйте на лицо в течение дня для освежения и увлажнения кожи. Тоник с крапивой сбалансирует pH-уровень кожи, сузит поры и придаст ей здоровый вид.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Московские таксисты пожаловались на снижение доходов из-за блокировки GPS
Боевик ВСУ бросил раненого сослуживца после прямого попадания гранаты ВС РФ
Нутрициолог Конюхова проинформировала о простом способе, который поможет избежать срывов во время диеты
Военные эксперты: победный бросок российской армии на Киев неминуем
Певица Ольга Орлова рассказала, что в наследство от Жанны Фриске получила белого лабрадора
Анатолий Васссерман допустил, что НАТО поможет ВСУ напасть на Калининград
Сладков объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине
Коррупционный скандал вокруг Омского гидроузла прокомментировал Минстранс
Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от наступления ВСУ слишком многого
Эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Появилась новая информация о пропавшем главкоме ВСУ Залужном
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Последние материалы
Певица Ольга Орлова рассказала, что в наследство от Жанны Фриске получила белого лабрадора
Анатолий Васссерман допустил, что НАТО поможет ВСУ напасть на Калининград
Сладков объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине
Коррупционный скандал вокруг Омского гидроузла прокомментировал Минстранс
Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от наступления ВСУ слишком многого
Эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах
"Пионеру" исполнилось 99 лет: в нём печатались Троцкий, Маяковский и Есенин
Спикер ВВС ВСУ Игнат: командование ВС России изменило вектор ракетных ударов по Украине
Иностранные СМИ: к 2030 году начнётся полноценная война НАТО — Россия. План уже готов
Мишустин совершит официальный визит в Китай 23-24 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников