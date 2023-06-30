Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-генконсул Казахстана негативно отозвался о русских и собрался в Петербург
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* был признан иноагентом
На Времевском выступе ВСУ бросают в бой технику НАТО, она сгорает, за ней идёт новая волна
Туристка из РФ пришла в ужас, изучив отзывы про самый дорогой отель "5 звёзд" турецкой Аланьи
Mercedes-AMG G 63 Grand Edition покрыт золотом
Polestar последним принял порт Tesla NACS и получил доступ к Supercharger
Почти 15 000 гибридов Ford Fusion Energi отзываются из-за риска возгорания
Российские эвакуаторщики придумали новую схему вымогательства
Предложение об отмене штрафов за движение по выделенным полосам в ночное время внесено в Госдуму

Частая жажда может быть признаком диабета

0:55
Здоровье

Сахарный диабет второго типа — хитрая болезнь, которая может находиться в организме человека много лет, не проявляясь.

Частая жажда может быть признаком диабета
Фото: https://profile.ru/wp-content/uploads/260089-fb.jpeg

Однако на самом деле появление этого заболевания можно определить по нескольким признакам, на которые люди часто не обращают внимания, рассказал доктор Пол МакАрдл газете Express.

  • Во-первых, частая жажда может быть первым сигналом на ранних стадиях заболевания. Люди часто ставят стакан воды или даже целую бутылку рядом с кроватью перед сном.
  • Во-вторых, если вы начали ходить в туалет много раз перед сном или просыпаться по ночам, чтобы сходить в туалет, стоит обратиться к терапевту или эндокринологу.

Другими симптомами заболевания могут быть зуд в интимных местах, молочница, проблемы со зрением — все вокруг кажется размытым, а раны и порезы долго не заживают и болят.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Первые симптомы сахарного диабета
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В ТВ репортаже девочка сигналами попросила о помощи: редакторы проглядели

В передаче "Мужское-женское" показали репортаж, на котором девочка с помощью международно признанных жестов сообщила о насилии в семье.

В репортаже на Первом канале девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии
РБК: киноляп в советском фильме "Мимино" вызвал много вопросов у зрителей
Киноляп в "Мимино" вызвал много вопросов
Туристку из РФ возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта
Загадочные планы Владимира Путина относительно Сергея Шойгу
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
Правила четырёх "не" при укусе ядовитой змеи
Васильева раскритиковала вернувшихся в Россию звёзд
Полякам уже дают советы, как спастись
Полякам уже дают советы, как спастись
Последние материалы
Экс-генконсул Казахстана негативно отозвался о русских и собрался в Петербург
На Времевском выступе ВСУ бросают в бой технику НАТО, она сгорает, за ней идёт новая волна
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* был признан иноагентом
Туристка из РФ пришла в ужас, изучив отзывы про самый дорогой отель "5 звёзд" турецкой Аланьи
Mercedes-AMG G 63 Grand Edition покрыт золотом
Polestar последним принял порт Tesla NACS и получил доступ к Supercharger
Почти 15 000 гибридов Ford Fusion Energi отзываются из-за риска возгорания
Российские эвакуаторщики придумали новую схему вымогательства
Предложение об отмене штрафов за движение по выделенным полосам в ночное время внесено в Госдуму
Marca: "Севилья" выставила на продажу весь основной состав, чтобы закрыть долги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников