Сахарный диабет второго типа — хитрая болезнь, которая может находиться в организме человека много лет, не проявляясь.
Однако на самом деле появление этого заболевания можно определить по нескольким признакам, на которые люди часто не обращают внимания, рассказал доктор Пол МакАрдл газете Express.
Другими симптомами заболевания могут быть зуд в интимных местах, молочница, проблемы со зрением — все вокруг кажется размытым, а раны и порезы долго не заживают и болят.
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