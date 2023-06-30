Частая жажда может быть признаком диабета

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет второго типа — хитрая болезнь, которая может находиться в организме человека много лет, не проявляясь.

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Однако на самом деле появление этого заболевания можно определить по нескольким признакам, на которые люди часто не обращают внимания, рассказал доктор Пол МакАрдл газете Express.

Во-первых , частая жажда может быть первым сигналом на ранних стадиях заболевания. Люди часто ставят стакан воды или даже целую бутылку рядом с кроватью перед сном.

, частая жажда может быть первым сигналом на ранних стадиях заболевания. Люди часто ставят стакан воды или даже целую бутылку рядом с кроватью перед сном. Во-вторых, если вы начали ходить в туалет много раз перед сном или просыпаться по ночам, чтобы сходить в туалет, стоит обратиться к терапевту или эндокринологу.

Другими симптомами заболевания могут быть зуд в интимных местах, молочница, проблемы со зрением — все вокруг кажется размытым, а раны и порезы долго не заживают и болят.

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Первые симптомы сахарного диабета