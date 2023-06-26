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Эксперты назвали продукты, которые помогут "омолодить" кровь

2:10
Здоровье

Кровь — это сложный механизм, который предназначен для доставки необходимых для жизни веществ в клетки организма и удаления из них продуктов жизнедеятельности. Для нормальной работы организма особая биологическая жидкость должна быть "чистой". Поэтому многие люди обращаются за медицинской помощью, чтобы "омолодить" кровь.

Например, очистить соединительную ткань можно путём избирательного удаления из неё плазмы и провести плазмаферез. Об этом сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-гематолог Светлана Бычкова в беседе с Pravda.Ru.

Данная процедура поможет организму убрать лишние продукты деградации, но при этом обязательно должен присутствовать врач, подчеркнула она.

"Там есть и противопоказания для проведения этих методов. Поэтому обязательно только под наблюдением врача и после тщательного обследования. Метод имеет широкое применение, начиная от болезней крови, заканчивая аллергиями, аутоиммунными заболеваниями нервной системы", — отметила гепатолог.

По мнению американских учёных, можно "омолодить" кровь при помощи привычных продуктов, которые есть в запасе у каждого человека.

Вода и свежие фрукты - это самые эффективные средства для очищения крови, считают эксперты. Однако фрукты следует есть вместо с кожурой, поскольку в ней содержится большое количество антиоксидантов.

"Пектиновая клетчатка, содержащаяся в кожуре яблок, гуавы, слив и груш, полезна для детоксикации крови", — отметили специалисты.

Листовая зелень (шпинат, руккола, салат) не только снабжает кровь железом, помогая поддерживать уровень гемоглобина, но и препятствует повреждению клеток крови.

Орехи хорошо помогают при выведении токсинов из организма. В них содержится клетчатки, которая снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Чеснок является антибактериальной приправой, очищает организм от вирусов и паразитов, а также удаляет излишки жира из крови.

Куркума сама по себе является прекрасным природным целителем, способным бороться с воспалением. Она может помочь в лечении заболеваний печени и даже поддерживать её оптимальное функционирование.

"И это важно, потому что печень и почки являются двумя основными центрами очищения крови от загрязнений и выведения их из организма. Добавьте чёрный перец, кардамон, корицу, гвоздику и имбирь в стакан молока с куркумой для улучшения кровоочистительных свойств", — рекомендуют учёные.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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