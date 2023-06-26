Терапевт Белоусова заявила, что приём антибиотиков может не помочь, а навредить

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Антибиотики направлены на борьбу с бактериальной флорой. Данные препараты эффективны при бронхите, трахеите и пневмонии. Однако около 90 процентов простудных заболеваний, которые сопровождаются кашлем, спровоцированы вирусами, а не бактериями.

"При вирусной инфекции препарат не помогает, он даже затягивает течение инфекции", — предупредила терапевт Яна Белоусова в беседе с порталом "Почему болит".

Врач отметила, что самостоятельный приём лекарств может привести к осложнениям. Вредные микроорганизмы привыкают к антибиотикам, выживают и приобретают иммунитет, поэтому дольше задерживаются в организме человека, указала Белоусова.

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