Учёные Института показателей и оценки здоровья (IHME) провели исследование и выяснили, что 11 миллионов человек ежегодно умирают из-за нездорового питания. Однако главная проблема заключается не в употреблении вредных продуктов, а в отсутствии питательных веществ в организме.
"Плохое питание является причиной большего количества смертей, чем любой другой фактор риска в мире", — подчеркнул директор IHME, доктор Кристофер Мюррей.
Люди стали добавлять слишком много соли в рацион, и начали отказываться от цельного зерна и фруктов, сообщает научный журнал Lancet.
Учёные доказали, что правильное питание и регулярное употребление чистой питьевой воды могут предотвратить преждевременную смерть. Необходимо добавить в рацион как можно больше овощей и фруктов, а также отказаться от соли, утверждают специалисты.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.