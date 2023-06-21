Lancet: ошибки в питании приводят к преждевременной смерти 11 млн человек ежегодно

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные Института показателей и оценки здоровья (IHME) провели исследование и выяснили, что 11 миллионов человек ежегодно умирают из-за нездорового питания. Однако главная проблема заключается не в употреблении вредных продуктов, а в отсутствии питательных веществ в организме.

"Плохое питание является причиной большего количества смертей, чем любой другой фактор риска в мире", — подчеркнул директор IHME, доктор Кристофер Мюррей.

Люди стали добавлять слишком много соли в рацион, и начали отказываться от цельного зерна и фруктов, сообщает научный журнал Lancet.

Учёные доказали, что правильное питание и регулярное употребление чистой питьевой воды могут предотвратить преждевременную смерть. Необходимо добавить в рацион как можно больше овощей и фруктов, а также отказаться от соли, утверждают специалисты.

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