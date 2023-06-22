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Названы пять полезных свойств черешни

1:49
Здоровье

Черешня — незаменимая ягода, пользующаяся великим спросом среди тех, кто ценит вкусную и полезную пищу в летнее время. Ее свойства способны привести организм в порядок. Врачи выделили пять основных преимуществ черешни.

Названы пять полезных свойств черешни
Фото: hi-chef.ru
  • Омолаживающий эффект для общего улучшения организма. Летом нашему организму требуется большое количество витаминов. Черешня, согласно экспертам, заслуженно входит в число самых полезных продуктов в это теплое время года. В ягодах содержатся витамины А, бета-каротин, комплекс витаминов группы В, С, Е, Н, К. Кроме того, они богаты калием, фосфором и железом.
  • Идеальный выбор для дней разгрузки. В одном килограмме черешни содержится небольшое количество калорий — всего лишь около 500. Можно с уверенностью сказать, что в дни разгрузки эта ягода станет идеальным продуктом. Кроме того, черешня способна оказать мощное очищающее действие на организм, выводя из него даже радиоактивные частицы.
  • Улучшение внешнего вида. Черешня, как растительный продукт, положительно влияет на внешность, делает ее более привлекательной, омолаживает лицо и улучшает состояние волос, сообщают Белновости.
  • Противодействие усталости. Чтобы поддерживать жизненный тонус, организму необходимо получать достаточное количество питательных веществ. Черешня наполняет энергией на весь день.
  • Поддержка нервной системы. Если у вас возникли проблемы со сном, ваша нервная система будет постоянно напряжена. Включение черешни в рацион может помочь улучшить качество сна.

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Черешня Польза и Вред Лечебные Свойства
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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