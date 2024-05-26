Идет охота на волков: почему кошка во сне дергает усами и лапами

Эксперты рассказали, почему кошки дергаются во сне

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наверняка все замечали, как кошки во сне подергивают усами и лапами. Это выглядит забавно и мило, но если ваша кошка делает это постоянно, стоит обратить внимание.

Фото: commons.wikimedia.org by dlz28 is licensed under public domain

Почему у кошки во сне дергаются усы и лапы Во-первых, такое часто происходит, когда сон животного переходит в глубокую фазу.

Также кошка может подергивать усами и лапами, когда ей снится погоня за добычей.

Сначала может показаться, что у кошки легкие судороги, но в этом нет ничего страшного. Однако если судороги проявляются регулярно, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Возможные причины: заболевания мозга, острое отравление, воспалительные процессы во внутренних органах, новообразования, нехватка кальция, магния, таурина, заражение паразитами.