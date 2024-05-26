Идет охота на волков: почему кошка во сне дергает усами и лапами

Наверняка все замечали, как кошки во сне подергивают усами и лапами. Это выглядит забавно и мило, но если ваша кошка делает это постоянно, стоит обратить внимание.
Почему у кошки во сне дергаются усы и лапы Во-первых, такое часто происходит, когда сон животного переходит в глубокую фазу.
Также кошка может подергивать усами и лапами, когда ей снится погоня за добычей.
Сначала может показаться, что у кошки легкие судороги, но в этом нет ничего страшного. Однако если судороги проявляются регулярно, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.
Возможные причины: заболевания мозга, острое отравление, воспалительные процессы во внутренних органах, новообразования, нехватка кальция, магния, таурина, заражение паразитами.
Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.