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Блины с кимчи: популярны у корейцев и полезны для микрофлоры

Готовим корейские блины с кимчи

1:08
Еда

Надоели обычные блины? Предлагаем тогда любопытный кулинарный эксперимент — приготовьте ароматные блины из кимчи.

Готовим корейские блины с кимчи
Фото: commons.wikimedia.org by Catatine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

К слову, этот ферментированный продукт содержит много клетчатки, которая улучшает пищеварение и служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Кроме того, кимчи надолго оставляет чувство сытости.

Ингредиенты

  • 2,5 стакана муки
  • 2,5 стакана воды
  • 2 чашки кимчи
  • 1 столовая ложка рассола кимчи
  • 1/2 чайной ложки мелкой морской соли
  • 5 кубиков льда
  • 2 зелёных перца чили (по желанию)
  • 1 большое яйцо
  • Растительное масло

Приготовление

  1. В большую миску просейте муку и соль. Влейте воду и хорошо взбейте.
  2. В отдельной миске взбейте яйцо, затем влейте его в мучную смесь.
  3. Влейте сок от кимчи, добавьте кимчи и зелёный перец чили. Хорошо перемешайте.
  4. Добавьте кубики льда, чтобы тесто оставалось холодным.
  5. Выпекайте блины.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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