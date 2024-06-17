Блины с кимчи: популярны у корейцев и полезны для микрофлоры

Готовим корейские блины с кимчи

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Надоели обычные блины? Предлагаем тогда любопытный кулинарный эксперимент — приготовьте ароматные блины из кимчи.

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К слову, этот ферментированный продукт содержит много клетчатки, которая улучшает пищеварение и служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Кроме того, кимчи надолго оставляет чувство сытости.

Ингредиенты

2,5 стакана муки

2,5 стакана воды

2 чашки кимчи

1 столовая ложка рассола кимчи

1/2 чайной ложки мелкой морской соли

5 кубиков льда

2 зелёных перца чили (по желанию)

1 большое яйцо

Растительное масло

Приготовление