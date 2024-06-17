Блины с кимчи: популярны у корейцев и полезны для микрофлоры
Готовим корейские блины с кимчи
1:08
Надоели обычные блины? Предлагаем тогда любопытный кулинарный эксперимент — приготовьте ароматные блины из кимчи.
Фото: commons.wikimedia.org by Catatine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
К слову, этот ферментированный продукт содержит много клетчатки, которая улучшает пищеварение и служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Кроме того, кимчи надолго оставляет чувство сытости.
Ингредиенты
- 2,5 стакана муки
- 2,5 стакана воды
- 2 чашки кимчи
- 1 столовая ложка рассола кимчи
- 1/2 чайной ложки мелкой морской соли
- 5 кубиков льда
- 2 зелёных перца чили (по желанию)
- 1 большое яйцо
- Растительное масло
Приготовление
- В большую миску просейте муку и соль. Влейте воду и хорошо взбейте.
- В отдельной миске взбейте яйцо, затем влейте его в мучную смесь.
- Влейте сок от кимчи, добавьте кимчи и зелёный перец чили. Хорошо перемешайте.
- Добавьте кубики льда, чтобы тесто оставалось холодным.
- Выпекайте блины.
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