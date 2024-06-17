Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четверо нижегородцев попали в больницу с подозрением на ботулизм
Врач Харченко:кандидоз кишечника может выражаться тягой к сладкому
Цифровизация российских городов выросла на 55%, сообщил министр Файзуллин
Российские учёные разрабатывают препарат для экстренного лечения ботулизма
Эксперты рассказали, как сделать кошку гипоаллергенной
РФ согласилась платить армянским швейным фабрикам в драмах
Готовим корейские блины с кимчи
"За злость!": Каю Каллас прочат в европейские министры дипломатии
В ГАИ назвали 5 признаков опасного износа шин
Эффективные лайфхаки: как быстро убрать отеки с лица без специальных средств

Три быстрых способа снять отечность с лица

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Время до важного мероприятия — это критический момент, когда отеки на лице могут испортить внешний вид. Но не стоит отчаиваться, если нет под рукой любимых косметических средств. Мы подготовили лайфхаки, которые помогут справиться с отеками всего за пару часов, используя доступные средства.

Три быстрых способа снять отечность с лица
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Избегаем кофе. Утренний кофе может усугубить отечность из-за своих обезвоживающих свойств. Лучше заменить его на натуральные напитки, такие как травяной чай или другие безалкогольные варианты. Весь день старайтесь пить больше чистой воды, особенно если нет проблем с почками.

Лед. Для борьбы с уже появившимися отеками идеально подойдет лед. Подготовьте заранее форму для льда с отварами ромашки или зверобоя для усиленного эффекта. Нанесите лед аккуратно на отечные участки лица и шеи, но будьте осторожны, особенно при куперозе.

Чай. Наружное использование чая также отлично справляется с отечностью. Заварите несколько пакетиков чая, дайте ему немного остыть, чтобы он не обжигал кожу. Смочите ватные диски в теплом чае и приложите их на веки. Это также поможет провести лимфодренажный массаж лица, улучшая отток лишней жидкости.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
Сборище "хромых уток" на саммите G7 продемонстрировало свою живучесть Юрий Бочаров АПЛ "Казань" базы слежения США и Британии заметили в последний момент Любовь Степушова В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Лопата будет острее бритвы: этот метод заточки инструмента применяют кузнецы
Последние материалы
Жители ЕС пытаются найти причину возможного запрета чипсов с беконом
На "Роза Хутор" развивают природный туризм
Арина Соболенко объявила о своём отказе участвовать на Олимпиаде-2024
Сергей Ушаков рассказал о программе визитов Путина в КНДР и Вьетнам
СМИ: более 100 жителей Москвы госпитализировали с предполагаемым диагнозом ботулизма
Мультфильм "10 жизней" возглавил прокат в России
Индексация в 2025 году коснётся 8 миллионов работающих пенсионеров
Правила успешного выращивания баклажанов
В министерстве обороны изменились заместители министра
Учёные провели опрос о домашних животных среди девушек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников