Эффективные лайфхаки: как быстро убрать отеки с лица без специальных средств

Три быстрых способа снять отечность с лица

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Время до важного мероприятия — это критический момент, когда отеки на лице могут испортить внешний вид. Но не стоит отчаиваться, если нет под рукой любимых косметических средств. Мы подготовили лайфхаки, которые помогут справиться с отеками всего за пару часов, используя доступные средства.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Избегаем кофе. Утренний кофе может усугубить отечность из-за своих обезвоживающих свойств. Лучше заменить его на натуральные напитки, такие как травяной чай или другие безалкогольные варианты. Весь день старайтесь пить больше чистой воды, особенно если нет проблем с почками.

Лед. Для борьбы с уже появившимися отеками идеально подойдет лед. Подготовьте заранее форму для льда с отварами ромашки или зверобоя для усиленного эффекта. Нанесите лед аккуратно на отечные участки лица и шеи, но будьте осторожны, особенно при куперозе.

Чай. Наружное использование чая также отлично справляется с отечностью. Заварите несколько пакетиков чая, дайте ему немного остыть, чтобы он не обжигал кожу. Смочите ватные диски в теплом чае и приложите их на веки. Это также поможет провести лимфодренажный массаж лица, улучшая отток лишней жидкости.