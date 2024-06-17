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4 тысячи рублей и ты в Турции: туристы из Татарстана могут слетать в Турцию за символическую сумму

У туристов из Татарстана появилась возможность слетать в Турцию за 4 тысячи рублей

2:35
Туризм

Одно из интернет-изданий Татарстана порадовало своих читателей статьей о снижении цен на авиаперелеты из Казани в Турцию.

У туристов из Татарстана появилась возможность слетать в Турцию за 4 тысячи рублей
Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Россияне привыкли к дорогим авиабилетам, а тут вдруг аттракцион невиданной щедрости: билеты за 6 тыс. руб. в одну сторону, а тур на двоих может обойтись всего в 65 тыс. руб.," — сообщил портал.

Мы проверили стоимость мест на рейсах. Действительно, в ближайшие даты слетать из столицы Татарстана в Анталью можно по цене от 4 тыс. руб. без багажа (данные актуальны на 12:30 17 июня. — Ред.).

Однако билеты туда-обратно для туристов обойдутся дороже. Авиабилеты с отправлением в Анталью 20 июня и возвращением в Казань 27-го стоят от 19 тыс. руб., плюс 4,6 тыс. руб. за багаж.

С 22 июня по 29-е перелет обойдется минимум в 26,7 тыс. руб., доплата за багаж — еще 3,1 тыс. руб.

В одном из крупных туроператоров, имеющем блоки мест на рейсах AZUR air и Turkish Airlines из Казани в Анталью, порталу TourDom. ru сообщили: на вылет 20 июня осталось два места, на 22 июня — четыре. На остальные даты этой недели свободных мест нет. Вероятно, дешевые билеты связаны с распродажей оставшихся мест на борту.

Что касается туров, минимальная цена недельного отдыха на двоих с отправлением из Казани 18 июня — 72,1 тыс. руб. За эту сумму сейчас доступны турпакеты только в одну гостиницу в Кемере. Следующие предложения начинаются от 101 тыс. руб. Есть варианты до 90 тыс. руб. на двоих с вылетом 22 июня в 3* отели. Туры в популярные 5* отели стоят от 200 тыс. руб.

В одной из туроператорских компаний отметили незначительное снижение спроса на туры в Турцию из Казани на ближайшие даты. Это связано с тем, что некоторые туристы из республики с большим мусульманским населением предпочли праздновать Курбан-байрам дома. С начала следующей недели интерес к поездкам на турецкие курорты должен вновь вырасти.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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