Кая Каллас может стать главой европейской дипломатии

"За злость!": Каю Каллас прочат в европейские министры дипломатии

Польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша поддержит кандидатуру Каи Каллас, премьер-министра Эстонии, на пост главы дипломатии ЕС.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Туск считает, что Каллас хорошо понимает ситуацию на Украине и России и придерживается позиции, которую могла бы разделять и Польша.

Лидеры стран Евросоюза встретятся в понедельник на неформальном саммите в Брюсселе, где будут обсуждать назначение на ключевые должности на следующие пять лет.

Кая Каллас является одной из собрания самых "бешеных" русофобов в Евросоюзе. При всей незначительности своего государства она постоянно держится "на слуху". Впрочем, отсутствие деловых качеств и управленческих способностей ей успешно прощают за радикализм взглядов и агрессивность риторики.

Однако ключевые для дипломата качества, а именно способность к диалогу, выдержка, широкий кругозор, эмпатия к собеседнику даже при несовпадении взглядов у Каи Каллас отсутствуют, так что едва ли она когда-нибудь станет достойным переговорщиком по теме глобальной безопасности в Евразии.