Завязей на томатов не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

Как увеличить количество завязей на помидорах?

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие огородники сталкиваются с проблемой недостаточного количества завязей на помидорах. Чтобы избежать подобных неурядиц, предлагаем проверенный рецепт подкормки, который поможет не только увеличить количество завязей, но и защитить растения от болезней и вредителей.

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Ингредиенты:

• борная кислота — половина чайной ложки;

• молоко или сыворотка — 1 литр;

• йод — 10 капель;

• вода.

Приготовление:

1. Разведите борную кислоту в стакане теплой воды.

2. Добавьте в ведро молока (или сыворотки) и раствор борной кислоты.

3. Долейте воды до полного объема ведра.

4. Перемешайте полученный раствор.

Применение:

• Опрыскивайте помидоры ранним утром, когда роса уже высохла.

• Начните опрыскивать с первых зачатков завязей или даже в начале цветения.

• Повторяйте опрыскивание каждые 10-14 дней.

Преимущества этого раствора:

• Увеличение количества завязей. Борная кислота стимулирует образование новых завязей, а также способствует их сохранению.

• Защита от вредителей. Молоко (или сыворотка) создает на листьях томатов защитную пленку, которая отпугивает вредителей и препятствует распространению болезней.

• Улучшение качества плодов. Борная кислота способствует увеличению размера плодов и насыщает их витаминами, что делает их более сладкими.