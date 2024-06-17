Многие огородники сталкиваются с проблемой недостаточного количества завязей на помидорах. Чтобы избежать подобных неурядиц, предлагаем проверенный рецепт подкормки, который поможет не только увеличить количество завязей, но и защитить растения от болезней и вредителей.
Ингредиенты:
• борная кислота — половина чайной ложки;
• молоко или сыворотка — 1 литр;
• йод — 10 капель;
• вода.
Приготовление:
1. Разведите борную кислоту в стакане теплой воды.
2. Добавьте в ведро молока (или сыворотки) и раствор борной кислоты.
3. Долейте воды до полного объема ведра.
4. Перемешайте полученный раствор.
Применение:
• Опрыскивайте помидоры ранним утром, когда роса уже высохла.
• Начните опрыскивать с первых зачатков завязей или даже в начале цветения.
• Повторяйте опрыскивание каждые 10-14 дней.
Преимущества этого раствора:
• Увеличение количества завязей. Борная кислота стимулирует образование новых завязей, а также способствует их сохранению.
• Защита от вредителей. Молоко (или сыворотка) создает на листьях томатов защитную пленку, которая отпугивает вредителей и препятствует распространению болезней.
• Улучшение качества плодов. Борная кислота способствует увеличению размера плодов и насыщает их витаминами, что делает их более сладкими.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.