Завязей на томатов не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

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 Как увеличить количество завязей на помидорах?

1:35
Садоводство » Советы

Многие огородники сталкиваются с проблемой недостаточного количества завязей на помидорах. Чтобы избежать подобных неурядиц, предлагаем проверенный рецепт подкормки, который поможет не только увеличить количество завязей, но и защитить растения от болезней и вредителей.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

• борная кислота — половина чайной ложки;
• молоко или сыворотка — 1 литр;
• йод — 10 капель;
• вода.

Приготовление:

1. Разведите борную кислоту в стакане теплой воды.
2. Добавьте в ведро молока (или сыворотки) и раствор борной кислоты.
3. Долейте воды до полного объема ведра.
4. Перемешайте полученный раствор.

Применение:

• Опрыскивайте помидоры ранним утром, когда роса уже высохла.
• Начните опрыскивать с первых зачатков завязей или даже в начале цветения.
• Повторяйте опрыскивание каждые 10-14 дней.

Преимущества этого раствора:

• Увеличение количества завязей. Борная кислота стимулирует образование новых завязей, а также способствует их сохранению.

• Защита от вредителей. Молоко (или сыворотка) создает на листьях томатов защитную пленку, которая отпугивает вредителей и препятствует распространению болезней.

• Улучшение качества плодов. Борная кислота способствует увеличению размера плодов и насыщает их витаминами, что делает их более сладкими.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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