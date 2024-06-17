Трещины и грыжи: почему старые шины — опасный выбор для вашего автомобиля

В ГАИ назвали 5 признаков опасного износа шин

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Экономия на шинах — это не просто вопрос выбора при покупке, но и обеспечения безопасности при их использовании. Невнимательность к состоянию шин может обернуться серьезными последствиями, подобно замедленной бомбе. Незаметные повреждения могут внезапно привести к аварии. В интервью для портала njcar. ru представитель ГАИ выделил основные признаки опасного износа шин.

Фото: Wikipedia by Stiopa is licensed under CC BY-SA 3.0

Шины — это расходный материал с ограниченным сроком службы. Под воздействием чрезмерных нагрузок и повреждений они могут выйти из строя раньше времени. Чем быстрее владелец заметит признаки износа, тем больше шансов избежать проблем.

Все автовладельцы сталкиваются с критическим износом шин. Согласно ПДД, минимальная глубина протектора на летних шинах для легковых автомобилей должна быть не менее 1,6 мм, а на зимних — 4 мм. Износ протектора может быть неравномерным, поэтому его глубину нужно измерять по всей поверхности шины. При несоответствии нормам шины необходимо заменить, чтобы избежать неприятных последствий.

Между протектором и внутренним каркасом шины находится корд. Когда корд становится виден из-за износа протектора, это последний сигнал к немедленной замене шины.

Сильный удар может повредить каркас шины, что приводит к образованию грыжи. Иногда грыжа может возникнуть из-за производственного дефекта. В любом случае, эксплуатация шины с грыжей запрещена.

Трещины появляются на старых шинах. Даже маленькие и неглубокие трещины — сигнал к замене покрышек. Под воздействием окружающей среды трещины могут расширяться, достигая корда и вызывая разрушение нитей. Поэтому любая трещина на шине указывает на необходимость её немедленной замены.

Производители шин всё чаще встраивают индикаторы износа. Это маленькие резиновые полоски высотой 1,5 мм, размещённые в глубоком протекторе шины. Когда рисунок протектора достигает этой полоски, шину пора менять.

Индикатор обычно отмечен на боковой стороне шины треугольным знаком или специальным логотипом. Если износ покрышки достиг этого индикатора, эксплуатация шины уже недопустима.