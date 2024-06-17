Непредсказуемый ИИ-священник: Джастин и его странные советы верующим

Католического "священника" лишили сана за то, что он был ИИ

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В США появился необычный священник — искусственный интеллект по имени Джастин. Создатели робота-священника рассчитывали, что он будет предоставлять информацию о католицизме и отвечать на вопросы верующих. Однако события развивались иначе, чем планировалось.

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Отец Джастин вызвал недовольство и удивление католического сообщества, когда начал давать неверные советы и делать неподобающие заявления. Например, робот предложил крестить детей в популярном газированном напитке, что вызвало шок и возмущение среди верующих.

Выяснилось, что священник-ИИ считал напиток "Gatorade" подходящей заменой для воды при крещении, что противоречит католическим традициям. В результате скандала отец Джастин был лишен своего звания священника и теперь именуется просто Джастин.

Католическая община разочарована произошедшим и надеется, что будущие эксперименты с искусственным интеллектом в церковной деятельности будут проводиться более взвешенно и осторожно. Вопросы использования технологий в религиозной сфере остаются актуальными и требуют серьезного обсуждения.