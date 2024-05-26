Названы вакансии с зарплатой до 350 000 рублей в месяц в России

Стали известны зарплаты спортивных тренеров в России

Спрос на тренеров в спортивной индустрии значительно возрос за последний год, увеличившись на 28%. Этот рост сопровождается увеличением средних предлагаемых зарплат на 4%, достигнув 53 203 рубля в месяц.

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Анализ, проведенный экспертами "Авито Работы", указывает, что наивысшую оплату труда получают тренеры по большому теннису, сумма достигает 350 тыс. рублей.

В различных регионах России открыты вакансии для тренеров по различным видам спорта. В Москве ищут футбольных тренеров с опытом от трех лет, предлагая от 40 до 120 тыс. рублей в месяц. В развивающейся сети школ тенниса в Москве открыты вакансии для тренеров с возможной зарплатой до 350 000 рублей в месяц, сообщает "Российская газета".

Портал Hh.ru также предлагает вакансии для спортивных тренеров с возможной зарплатой до 250 тыс. рублей. В Люберцах требуется тренер спортивной гимнастики с возможным заработком до 250 тыс. рублей. В Москве в фитнес-студию ищут фитнес-тренера с зарплатой от 50 тыс. рублей. В одном из московских аквапарков открыта вакансия инструктора-спасателя с зарплатой от 85 000 до 100 000 рублей.

Итак, рынок тренерского труда в спортивной сфере предлагает разнообразные возможности с хорошими перспективами карьерного роста и конкурентоспособными зарплатами.