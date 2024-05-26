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Названы вакансии с зарплатой до 350 000 рублей в месяц в России

Стали известны зарплаты спортивных тренеров в России

Экономика

Спрос на тренеров в спортивной индустрии значительно возрос за последний год, увеличившись на 28%. Этот рост сопровождается увеличением средних предлагаемых зарплат на 4%, достигнув 53 203 рубля в месяц.

Стали известны зарплаты спортивных тренеров в России
Фото: flickr.com by Rob Keating from Canberra, Australia, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Анализ, проведенный экспертами "Авито Работы", указывает, что наивысшую оплату труда получают тренеры по большому теннису, сумма достигает 350 тыс. рублей.

В различных регионах России открыты вакансии для тренеров по различным видам спорта. В Москве ищут футбольных тренеров с опытом от трех лет, предлагая от 40 до 120 тыс. рублей в месяц. В развивающейся сети школ тенниса в Москве открыты вакансии для тренеров с возможной зарплатой до 350 000 рублей в месяц, сообщает "Российская газета".

Портал Hh.ru также предлагает вакансии для спортивных тренеров с возможной зарплатой до 250 тыс. рублей. В Люберцах требуется тренер спортивной гимнастики с возможным заработком до 250 тыс. рублей. В Москве в фитнес-студию ищут фитнес-тренера с зарплатой от 50 тыс. рублей. В одном из московских аквапарков открыта вакансия инструктора-спасателя с зарплатой от 85 000 до 100 000 рублей.

Итак, рынок тренерского труда в спортивной сфере предлагает разнообразные возможности с хорошими перспективами карьерного роста и конкурентоспособными зарплатами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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