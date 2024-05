Названы вакансии с зарплатой до 350 000 рублей в месяц в России

Спрос на тренеров в спортивной индустрии значительно возрос за последний год, увеличившись на 28%. Этот рост сопровождается увеличением средних предлагаемых зарплат на 4%, достигнув 53 203 рубля в месяц.

Фото: flickr.com by Rob Keating from Canberra, Australia, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic