Названы вакансии с зарплатой до 350 000 рублей в месяц в России

Спрос на тренеров в спортивной индустрии значительно возрос за последний год, увеличившись на 28%. Этот рост сопровождается увеличением средних предлагаемых зарплат на 4%, достигнув 53 203 рубля в месяц.
Анализ, проведенный экспертами "Авито Работы", указывает, что наивысшую оплату труда получают тренеры по большому теннису, сумма достигает 350 тыс. рублей.
В различных регионах России открыты вакансии для тренеров по различным видам спорта. В Москве ищут футбольных тренеров с опытом от трех лет, предлагая от 40 до 120 тыс. рублей в месяц. В развивающейся сети школ тенниса в Москве открыты вакансии для тренеров с возможной зарплатой до 350 000 рублей в месяц, сообщает "Российская газета".
Портал Hh.ru также предлагает вакансии для спортивных тренеров с возможной зарплатой до 250 тыс. рублей. В Люберцах требуется тренер спортивной гимнастики с возможным заработком до 250 тыс. рублей. В Москве в фитнес-студию ищут фитнес-тренера с зарплатой от 50 тыс. рублей. В одном из московских аквапарков открыта вакансия инструктора-спасателя с зарплатой от 85 000 до 100 000 рублей.
Итак, рынок тренерского труда в спортивной сфере предлагает разнообразные возможности с хорошими перспективами карьерного роста и конкурентоспособными зарплатами.
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