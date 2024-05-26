Почему Кавказ выгоднее Крыма для российских туристов: отпуск 2024

Отпуск в Кавказских горах обойдется дешевле, чем в Крыму

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году отпуск в Кавказских горах обойдется дешевле, чем в Крыму, сообщил эксперт по развитию туризма Арсений Аредов. По его словам, выбор большинства отдыхающих в сторону моря и Крыма сказывается на ценах. Эта информация представлена в материале Общественной Службы Новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Сербаз is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это лишь одна из причин, по которой горные поездки становятся всё более популярными. Россияне всё чаще стремятся посетить Камчатку, Алтай и Карелию. В то же время, Москва и Санкт-Петербург по-прежнему остаются самыми популярными туристическими направлениями. Краснодарский край и Кавказ занимают второе место, а третье место занимает Урал.