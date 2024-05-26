В Нидерландах ужесточают страхование электровелосипедов из-за роста числа краж и стоимости велосипедов

Ведущие голландские компании ANWB и Univé ужесточили условия страхования электровелосипедов из-за растущего риска краж. Эти велосипеды становятся всё более роскошными и дорогими, что приводит к увеличению числа краж и, как следствие, к потенциально огромным страховым выплатам, сообщает агентство ANP.
ANWB, крупнейший страховщик велосипедов в Нидерландах, в связи с этим повысил страховые премии, обязал владельцев устанавливать второй блокиратор от сертифицированной фирмы и ввёл франшизу для страхователей электровелосипедов.
Теперь, в случае кражи, владелец должен будет оплатить 5 процентов от стоимости велосипеда как нестрахуемый минимум. Для велосипедов стоимостью более 4500 евро необходимо установить специальную систему отслеживания.
По словам пресс-секретаря Univé, количество украденных электровелосипедов, за которые компания выплачивает компенсации, почти утроилось по сравнению с данными четырёхлетней давности.
Согласно данным ANWB, вероятность кражи электровелосипеда за последние три года возросла на 41 процент.
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