В Нидерландах ужесточают страхование электровелосипедов из-за роста числа краж и стоимости велосипедов

Голландские страховщики ужесточили условия для владельцев электровелосипедов

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ведущие голландские компании ANWB и Univé ужесточили условия страхования электровелосипедов из-за растущего риска краж. Эти велосипеды становятся всё более роскошными и дорогими, что приводит к увеличению числа краж и, как следствие, к потенциально огромным страховым выплатам, сообщает агентство ANP.

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ANWB, крупнейший страховщик велосипедов в Нидерландах, в связи с этим повысил страховые премии, обязал владельцев устанавливать второй блокиратор от сертифицированной фирмы и ввёл франшизу для страхователей электровелосипедов.

Теперь, в случае кражи, владелец должен будет оплатить 5 процентов от стоимости велосипеда как нестрахуемый минимум. Для велосипедов стоимостью более 4500 евро необходимо установить специальную систему отслеживания.

По словам пресс-секретаря Univé, количество украденных электровелосипедов, за которые компания выплачивает компенсации, почти утроилось по сравнению с данными четырёхлетней давности.

Согласно данным ANWB, вероятность кражи электровелосипеда за последние три года возросла на 41 процент.