Опасная болезнь может угрожать тем, кому часто снятся кошмары: учёные обнаружили неожиданную связь

Новое исследование выявило неожиданную причину частых ночных кошмаров.
Оказалось, что они могут сигнализировать о развитии системной красной волчанки — аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система атакует здоровые ткани. Симптомы волчанки включают сыпь, боли в мышцах и суставах, сильную усталость и нервное истощение.
Анализ данных 700 человек показал, что ночные кошмары являются одним из частых симптомов волчанки. В 30% случаев кошмары начинались за год до постановки диагноза и продолжались в периоды обострений болезни. Сюжеты снов часто включали нападения, раздавливание, запирание или потерю кожи, сообщает Daily Mail.
Некоторые пациенты также сообщали о галлюцинациях и дезориентации. Ранее врачи не связывали эти симптомы с волчанкой и ошибочно диагностировали психические расстройства. Учёные считают, что причиной таких симптомов являются атаки иммунной системы на ткани мозга.
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