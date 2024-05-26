Опасная болезнь может угрожать тем, кому часто снятся кошмары: учёные обнаружили неожиданную связь

Учёные выяснили причину частых ночных кошмаров

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование выявило неожиданную причину частых ночных кошмаров.

Фото: Детройтский институт искусств by Иоганн Генрих Фюссли is licensed under public domain

Оказалось, что они могут сигнализировать о развитии системной красной волчанки — аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система атакует здоровые ткани. Симптомы волчанки включают сыпь, боли в мышцах и суставах, сильную усталость и нервное истощение.

Анализ данных 700 человек показал, что ночные кошмары являются одним из частых симптомов волчанки. В 30% случаев кошмары начинались за год до постановки диагноза и продолжались в периоды обострений болезни. Сюжеты снов часто включали нападения, раздавливание, запирание или потерю кожи, сообщает Daily Mail.

Некоторые пациенты также сообщали о галлюцинациях и дезориентации. Ранее врачи не связывали эти симптомы с волчанкой и ошибочно диагностировали психические расстройства. Учёные считают, что причиной таких симптомов являются атаки иммунной системы на ткани мозга.