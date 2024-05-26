Эти ошибки за рулем убивают ваше сцепление: узнайте, как продлить его срок службы

Как избежать преждевременного износа сцепления: советы автомеханика

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Спрос на автомобили с механической коробкой передач сохраняется, несмотря на их сокращающееся количество. Сцепление — один из самых уязвимых компонентов в таких автомобилях.

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Часто оно изнашивается из-за неправильного поведения водителей. Опытный автомеханик объясняет, что постоянное держание ноги на педали сцепления, резкие старты и неправильное использование сцепления при замедлении автомобиля значительно сокращают срок службы этой детали.

Чтобы избежать преждевременного износа сцепления, важно следить за своими действиями за рулем и избегать этих распространенных ошибок.