Эти ошибки за рулем убивают ваше сцепление: узнайте, как продлить его срок службы

Спрос на автомобили с механической коробкой передач сохраняется, несмотря на их сокращающееся количество. Сцепление — один из самых уязвимых компонентов в таких автомобилях.
Часто оно изнашивается из-за неправильного поведения водителей. Опытный автомеханик объясняет, что постоянное держание ноги на педали сцепления, резкие старты и неправильное использование сцепления при замедлении автомобиля значительно сокращают срок службы этой детали.
Чтобы избежать преждевременного износа сцепления, важно следить за своими действиями за рулем и избегать этих распространенных ошибок.
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