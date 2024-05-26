Эти ошибки за рулем убивают ваше сцепление: узнайте, как продлить его срок службы

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Как избежать преждевременного износа сцепления: советы автомеханика

0:39
Авто

Спрос на автомобили с механической коробкой передач сохраняется, несмотря на их сокращающееся количество. Сцепление — один из самых уязвимых компонентов в таких автомобилях.

Как избежать преждевременного износа сцепления: советы автомеханика
Фото: Wikipedia by Pommeau is licensed under CC BY-SA 4.0

Часто оно изнашивается из-за неправильного поведения водителей. Опытный автомеханик объясняет, что постоянное держание ноги на педали сцепления, резкие старты и неправильное использование сцепления при замедлении автомобиля значительно сокращают срок службы этой детали.

Чтобы избежать преждевременного износа сцепления, важно следить за своими действиями за рулем и избегать этих распространенных ошибок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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