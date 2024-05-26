Игнорирование лотка может быть признаком серьезной проблемы: узнайте, что скрывается за этим

Игнорирование лотка домашним питомцем может вызвать неприятные последствия, так как это приводит к увеличению работы по уборке.
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Однако важно понимать, что животное не делает этого без причины.
Почему питомец начал игнорировать лоток:
Изменение наполнителя: если кошку привыкли к определенному типу наполнителя, не стоит его менять. Кошки достаточно консервативны в этом вопросе, отмечают специалисты.
Проблемы со здоровьем: у животных могут возникать проблемы с мочеполовой системой, что затрудняет процесс мочеиспускания. Это может быть опасно, поэтому в случае подозрений необходимо обратиться к ветеринару и сдать анализы.
Чистота: кошки ценят порядок и чистоту. Если лоток не убирается в течение нескольких дней, питомец может начать его игнорировать. Важно регулярно следить за чистотой туалета и его содержанием.