Игнорирование лотка может быть признаком серьезной проблемы: узнайте, что скрывается за этим

Почему кошка игнорирует лоток: эксперты назвали основные причины

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Игнорирование лотка домашним питомцем может вызвать неприятные последствия, так как это приводит к увеличению работы по уборке.

Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Однако важно понимать, что животное не делает этого без причины.

Почему питомец начал игнорировать лоток:

Изменение наполнителя : если кошку привыкли к определенному типу наполнителя, не стоит его менять. Кошки достаточно консервативны в этом вопросе, отмечают специалисты.

: если кошку привыкли к определенному типу наполнителя, не стоит его менять. Кошки достаточно консервативны в этом вопросе, отмечают специалисты. Проблемы со здоровьем : у животных могут возникать проблемы с мочеполовой системой, что затрудняет процесс мочеиспускания. Это может быть опасно, поэтому в случае подозрений необходимо обратиться к ветеринару и сдать анализы.

: у животных могут возникать проблемы с мочеполовой системой, что затрудняет процесс мочеиспускания. Это может быть опасно, поэтому в случае подозрений необходимо обратиться к ветеринару и сдать анализы. Чистота: кошки ценят порядок и чистоту. Если лоток не убирается в течение нескольких дней, питомец может начать его игнорировать. Важно регулярно следить за чистотой туалета и его содержанием.