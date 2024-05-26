Леди Гага шокирует фанатов: новый альбом не похож "ни на что другое"

Леди Гага раскрыла, что ее новая музыка будет исследовать концепцию "искусства интенсивности", вдохновленную гастролями в поддержку альбома Chromatica (2020).
По словам певицы, она ежедневно работает в студии и уверена в теплом приеме своего нового альбома, который, по ее словам, будет уникальным. Последний альбом Гаги, Love For Sale, вышел в 2021 году и был записан совместно с Тони Беннеттом.
С тех пор певица снималась во второй части фильма "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом, премьера которого намечена на октябрь 2024 года. Точная дата выхода новой музыки пока не известна.
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