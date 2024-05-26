Группа Oasis представит свои редкие вещи в выставочном формате в Англии

Крупнейшая выставка о группе Oasis пройдет этим летом в Англии

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Летом в городе Солфорд, Англия, пройдет огромная выставка, посвященная легендарной брит-поп-группе Oasis.

Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

На выставке будут представлены редкие артефакты коллектива, а также эксклюзивная подборка из шести гитар Ноэла Галлахера. Клуб Salford Lads and Girls Club будет наполнен "каждым релизом, предметом, изображением и историей с 1992 по 2009 год и по настоящее время", как сообщает NME.

Организатор выставки, Кайл Дейл, отмечает, что подобного объема исторических артефактов, связанных с какой-либо группой, еще не видели, особенно с учетом популярности Oasis по всему миру. Группа готовится к переизданию своего дебютного альбома Definitely Maybe (1994), который в августе исполнится 30 лет. По этому поводу Лиам Галлахер отправится в тур с гитаристом Полом Артурсом, но без своего брата Ноэла.