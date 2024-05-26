Шашлык из баранины в кефирном маринаде: для дополнительной сочности добавьте к мясу помидоры

Шашлык из баранины в кефирном маринаде: получается невероятно мягким

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт приготовления шашлыка из баранины в кефирном маринаде очень простой и вкусный. Благодаря использованию кефира и помидоров в маринаде, мясо получается нежным и сочным.

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Этот рецепт рассчитан на 4 порции.

Для приготовления шашлыка вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 кг мякоти баранины,

350 г курдючного жира,

4 штуки помидоров,

2 чайные ложки соли,

молотый чёрный перец по вкусу,

700 мл кефира.

Приступим к приготовлению:

Нарежьте мясо на средние кусочки, курдючный жир на маленькие кусочки, а помидоры на ломтики. Смешайте нарезанные ингредиенты вместе. Посолите и посыпьте перцем по вкусу. Залейте кефиром, чтобы все ингредиенты были покрыты маринадом. Оставьте баранину мариноваться при комнатной температуре в течение 2-3 часов, чтобы мясо впитало в себя аромат и вкус маринада. После маринования нанизывайте кусочки мяса на шампуры. Готовьте шашлык на мангале, переворачивая периодически, в течение 15-20 минут, или до готовности по вашему предпочтению.

Готовый шашлык из баранины в кефирном маринаде можно подавать со свежими овощами, зеленью и соусом на ваш выбор. Приятного аппетита!