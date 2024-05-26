Шашлык из баранины в кефирном маринаде: для дополнительной сочности добавьте к мясу помидоры
Шашлык из баранины в кефирном маринаде: получается невероятно мягким
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Рецепт приготовления шашлыка из баранины в кефирном маринаде очень простой и вкусный. Благодаря использованию кефира и помидоров в маринаде, мясо получается нежным и сочным.
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Этот рецепт рассчитан на 4 порции.
Для приготовления шашлыка вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 кг мякоти баранины,
- 350 г курдючного жира,
- 4 штуки помидоров,
- 2 чайные ложки соли,
- молотый чёрный перец по вкусу,
- 700 мл кефира.
Приступим к приготовлению:
- Нарежьте мясо на средние кусочки, курдючный жир на маленькие кусочки, а помидоры на ломтики.
- Смешайте нарезанные ингредиенты вместе. Посолите и посыпьте перцем по вкусу. Залейте кефиром, чтобы все ингредиенты были покрыты маринадом.
- Оставьте баранину мариноваться при комнатной температуре в течение 2-3 часов, чтобы мясо впитало в себя аромат и вкус маринада.
- После маринования нанизывайте кусочки мяса на шампуры.
- Готовьте шашлык на мангале, переворачивая периодически, в течение 15-20 минут, или до готовности по вашему предпочтению.
Готовый шашлык из баранины в кефирном маринаде можно подавать со свежими овощами, зеленью и соусом на ваш выбор. Приятного аппетита!
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СОЧНЫЙ | НЕЖНЫЙ | ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ В КЕФИРЕ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру